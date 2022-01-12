DSÖ, Sudan'da sağlık çalışanlarının hedef alınmasını kınadı - Haberler
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DSÖ, Sudan'da sağlık çalışanlarının hedef alınmasını kınadı

DSÖ, Sudan'da sağlık çalışanlarının hedef alınmasını kınadı
AA / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), askeri müdahalenin ardından siyasi krizin yaşandığı Sudan'da güvenlik güçlerinin sağlık çalışanlarını hedef almasını kınadı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), askeri müdahalenin ardından siyasi krizin yaşandığı Sudan'da güvenlik güçlerinin sağlık çalışanlarını hedef almasını kınadı.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Dr. Ahmed el-Manzuri, ülkede güvenlik güçleriyle protestocular arasında gerilimin başladığı Kasım 2021'den bu yana başkent Hartum ve diğer 11 şehirde, yaralanan protestocuları tedavi eden sağlık çalışanlarına 15 kez saldırı yapıldığına dair bilgi aldıklarını aktardı.

Bunların çoğunlukla fiziksel saldırı, görevin engellenmesi, zorla üst arama ve sözlü tehdit şeklinde gerçekleştiğini belirten Manzuri, "Halk sağlığını ciddi oranda etkileyebilecek bu saldırılar, Kovid-19 salgını ve diğer halk sağlığı tehditleri göz önünde bulundurulduğunda sorun teşkil etmektedir." açıklamasında bulundu.

Manzuri, sağlık çalışanlarının gözaltına alınma ve tutuklanma gibi keyfi uygulamalara da tabi tutulduğunu belirterek, "DSÖ ayrıca ambulans, sağlık personeli ve hastaların önünün kesilmesi gibi olaylardan haberdardır. Bu tür olaylar sağlık merkezlerinde acil servislerin işlerini aksatmakta, tıbbi tedavilerin yarım kalmasına yol açmaktadır." ifadesini kullandı.

Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü saldırıyı DSÖ'nün kınadığının altını çizen Manzuri, "Sağlık çalışanı, hasta ve sağlık binalarına yönelik saldırılar, uluslararası hukukun açık ihlalidir ve derhal durması gerekir. Kovid-19'un önemli bir tehdit olmayı sürdürdüğü ve halkın dang humması, sıtma, kızamık ve hepatit E gibi diğer salgın riskleri altında olduğu bu günlerde sağlık hizmetlerinin engelsiz bir şekilde işlemesi şarttır." dedi.

Manzuri, Sudanlı yetkililere, ülkedeki sağlık hizmetlerini tehlikeye atabilecek her türlü hareketten uzak durmaları çağrısı yaptı.

Sudan'da 25 Ekim 2021'deki askeri müdahalenin ardından teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk, ülkedeki siyasi krizin çözülememesi ve askerle anlaşmazlıklar nedeniyle 2 Ocak'ta istifasını sunmuştu.

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AA / Ömer Faruk Yıldız - Son Dakika Haberleri

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