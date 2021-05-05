DSÖ, Sinovac raporunu yayımladı: Yüzde 80'in üzerinde etkisi var

Bağışıklık Sistemi Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, Türkiye'de de uygulanmaya devam Sinovac aşısıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan rapordan bilgiler paylaştı. Unutmaz, DSÖ'nün raporundaki verilerin çoğunun Şili'den geldiğini ve aşının 3 farklı konuda yüzde 80'nin üzerinde koruma sağladığını belirtti.

Korona virüs salgınına karşı en etkili silah olarak gören aşılarla ilgili yeni araştırmalar gerçekleştirilmeye devam ediyor. Hangi aşıyı seçmeleri konusunda kararsız kalan vatandaşlar da yapılan araştırmaların sonuçlarına bakarak karar vermeye çalışıyor.

Türkiye'nin de uygulamaya aldığı aşılardan biri olan Sinovac aşısıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan raporun detaylarını Bağışıklık Sistemi Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, sosyal medya hesabından duyurdu.

UNUTMAZ: YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE ETKİSİ VAR

Unutmaz, Şili'den gelen verilen çoğunlukta olduğu araştırmada Sinovac aşısının 3 ayrı konuda yüzde 80'in üzerinde koruma sağladığını belirterek, "DSÖ Sinovac aşısının etkinliği konusunda detaylı bir rapor yayınladı. Sanırım bunlar Şili'den gelen veriler çoğunlukla. Bu aşı, her 3 kişiden 2sinde korona enfeksiyonu önlüyor; hastaneye yatmaktan yüzde 85, yoğun bakımdan yüzde 89 koruyor. Ölümleri de yüzde 80 azaltıyor" dedi.

ŞİLİ DE YÜZDE 80'NİN ÜZERİNDE RAPOR VERMİŞTİ

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü'nün Sinovac aşısıyla ilgilihazırladığı rapor, Şili'nin iki hafta önce Sinovac aşısıyla ilgili yayımladığı sonuçları da akıllara getirdi.

Şili hükümetinden yapılan açıklamada Sinovac şirketinin CoronaVac aşısının hastane yatışlarını önlemede yüzde 85, can kaybını önlemede ise yüzde 80 etkinlik gösterdiği bildirilmişti.

Yetkililer, aşının enfeksiyondan koruma oranının ise yüzde 67 düzeyinde olduğunu açıklamıştı.