DSÖ, Sierra Leone'ye 60 bin doz ebola aşısı yollayacak
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DSÖ, Sierra Leone'ye 60 bin doz ebola aşısı yollayacak

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
DSÖ, Sierra Leone'ye 60 bin doz ebola aşısı yollayacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sierra Leone'de ebola salgınına yakalanma riski yüksek kişileri korumak için 60 bin doz ebola aşısı yollayacağını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sierra Leone'de ebola salgınına yakalanma riski yüksek kişileri korumak için 60 bin doz ebola aşısı yollayacağını açıkladı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, DSÖ Sierra Leone Temsilcisi Steven Velabo Shongwe, komşu ülke Gine'de patlak veren ebola salgınının Sierra Loene'de de görülmesini önlemeyi ve eğer vaka varsa kontrol altına almayı ümit ettiklerini belirtti.

Shongwe, ebola salgınıyla mücadele için Sierra Leone'ye 60 bin doz aşı yollayacaklarını kaydetti.

Sierra Leone'nin aşıları parça parça teslim alacağını bildiren Shongwe, yakın zamanda ebolaya karşı aşılama kampanyası başlatılacağını ifade etti.

Gine'de 13 Şubat'ta "ebola salgını" ilan edilmesinin ardından Sierra Leone, hastalığın olası sınır ötesi bulaşma riskine bağlı olarak ebola hazırlığı için öncelikli ülke ilan edildi.

Sierra Leone Sağlık ve Sanitasyon Bakanlığı, 7 Nisan'da ülkenin salgına karşı hazırlık faaliyetlerine rehberlik etmek için 6 aylık kapsamlı bir Ebola Salgınına Hazırlık ve Acil Durum Planı başlatmıştı.

Ebola Afrika'da binlerce kişinin hayatına mal oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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