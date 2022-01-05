DSÖ: Salgın, güçlendirici aşılarla değil yüzde 70 aşılamayla biter

Dünya Sağlık Örgütü dün yaptığı açıklamada bazı ülkelerin yoğun bir şekilde 'güçlendirici' aşı yapmasını vurgulayarak bu durumun, ülkelerin salgından çıkış yollarını 'güçlendirmediğini' belirtti. Kovid-19 salgınından çıkış yolunun, tüm ülkelerin yüzde 70 aşılama oranına ulaşması olduğu ifade edildi. Hali hazırda dünya nüfusunun yüzde 58.6'sı en az bir doz aşı olurken yüzde 70 aşılama hedefine ulaşan ülke sayısı 14 oldu.

DSÖ, Kovid-19 salgınının bitmesinin tek yolunun tüm ülkelerin dolayısıyla tüm dünyanın yüzde 70 aşılama oranına ulaşması olduğunu açıkladı. DSÖ kadrosunda bulunan Epidemiyolog Dr Maria Van Kerkhove'un basına yaptığı açıklamadan alıntılar yapan DSÖ, "Omicron varyantı, Delta varyantı gibi 'yoğun bir biçimde' bulaşırken, ülkeler salgından çıkış yollarını 'güçlendiremedi' (güçlendirici aşıya yapılan referans)" ifadelerini kullandı.

Our World Data sitesinin her gün güncellediği küresel aşı verilerine göre; dünya nüfusunun yüzde 58.6'sı en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu. Dünya Bankası verilerine göre düşük gelirli ülkelerde nüfusun ancak yüzde 8.5'i sadece bir doz aşı olurken yüzde 70 aşılama hedefine ulaşan ülke sayısı 14 oldu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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