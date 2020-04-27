DSÖ: Salgın bitme noktasından çok uzak, çocuklar için endişeliyiz Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus koronavirüs salgınının bitme noktasından hala uzak olduğunu söyledi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgınının bitme noktasından hala uzak olduğunu ve özellikle çocuklara yönelik sağlık hizmetlerinin aksamasından endişe duyduğunu söyledi. Pandeminin bitmediği uyarısında bulunan DSÖ Başkanı Ghebreyesus'un sözleri, birçok ülkenin karantina uygulamalarını yumuşattığı zamanda geldi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com