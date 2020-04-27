DSÖ: Salgın bitme noktasından çok uzak DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, COVID-19 salgınında Afrika, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve bazı Asya ülkelerinde artan vaka sayılarından endişe duyduğunu belirterek, "Salgın bitme noktasından çok uzak." dedi.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, COVID-19 salgınında Afrika, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve bazı Asya ülkelerinde artan vaka sayılarından endişe duyduğunu belirterek, "Salgın bitme noktasından çok uzak." dedi. Kaynak: Dunya.com