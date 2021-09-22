DSÖ: Ruanda'da nüfusun yüzde 10'u Kovid-19'a karşı aşılandı - Haberler
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DSÖ: Ruanda'da nüfusun yüzde 10'u Kovid-19'a karşı aşılandı

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
DSÖ: Ruanda'da nüfusun yüzde 10'u Kovid-19'a karşı aşılandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika ülkesi Ruanda'da nüfusun yüzde 10'unun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılandığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika ülkesi Ruanda'da nüfusun yüzde 10'unun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılandığını bildirdi.

DSÖ Ruanda geçici temsilcisi Salla Ndoungou Ba tarafından yapılan yazılı açıklamada, 13 milyona yakın nüfusu bulunan ülkede eylül ayı aşılama hedefine ulaşıldığı kaydedildi.

Ülke çapında 5 Mart'ta aşılama kampanyası başlatıldığını ve şimdiye kadar nüfusun yüzde 10'unun aşılandığını belirten Ba, "Bu önemli başarıdan dolayı çok mutluyum." ifadesini kullandı

Ba, Ruanda'nın bölge ülkeleri arasında aşılama konusunda örnek bir model yürüttüğünün altını çizdi.

Öte yandan Ruanda'da bazı Kovid-19 tedbirlerinin esnetildiği açıklandı.

3,4 milyon Kovid-19 aşısı teslim alan hükümet, ülke genelinde aralık sonuna kadar nüfusun yüzde 40'ını, 2022'nin ortasına kadar ise yüzde 70'ini Kovid-19'a karşı aşılamayı hedefliyor.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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