DSÖ, Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının "acil kullanımı" için karar aşamasında
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DSÖ, Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının "acil kullanımı" için karar aşamasında

09.02.2021 01:39 | Son Güncelleme: 09.02.2021 01:42
DSÖ, Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Oxford-AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanımına ilişkin birkaç gün içinde karar verileceğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Oxford-AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanımına ilişkin birkaç gün içinde karar verileceğini bildirdi.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Ghebreyesus, Oxford-AstraZeneca aşılarının Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülen ve B.1.351 adı verilen mutasyonlu Kovid-19 türüne karşı etkisinin "minimum düzeyde" olduğunun açıklandığını anımsattı.

"Bu açıkçası endişe verici bir haber. Bununla beraber bazı önemli şerhler var" diyen Ghebreyesus, aşı için kesin yargıya varmak için erken olduğuna işaret etti.

Ghebreyesus, aşının mutasyonlu Kovid-19 türüne karşı denemelerine sınırlı kişinin katıldığını belirterek, "Katılımcıların daha genç ve daha sağlıklı profili göz önüne alındığında, aşının daha şiddetli hastalıkları önlemede etkili olup olmadığını belirlemek önemlidir. Bu sonuçlar, kanıtlanmış halk sağlığı önlemleriyle virüsün dolaşımını azaltmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğini hatırlatıyor." ifadesini kullandı.

Acil onay verilirse aşılar COVAX için üretilecek

Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının acil kullanımına ilişkin birkaç gün içinde karar vereceklerini duyuran Ghebreyesus, acil kullanıma onay vermeleri durumunda aşıların Hindistan ve Güney Kore'deki iki tesiste Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) için üretileceğini aktardı.

Ghebreyesus, "Bu değerlendirmeleri yapmak için mevcut tüm verileri kullanmayı taahhüt ediyoruz." dedi.

İsviçre AstraZeneca aşısına onay vermemişti

Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), COVAX kapsamında 2021'in ilk 6 ayında yoksul ülkeler için en az 337 milyon doz Kovid-19 aşısı tahsis edildiğini ve şubat sonundan itibaren ülkelere dağıtılmasının planlandığını bildirmişti.

DSÖ, 1 Ocak 2021'de Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanımına onay vermişti.

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği yeni tip Kovid-19 karşı aşısının kullanımını geçici olarak durdurduklarını belirtmişti.

İsviçre de 3 Şubat da aldığı kararla, "yetersiz veri' gerekçesiyle AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısına onay vermemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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