DSÖ: Omicron'un, vücudun üst kısımlarını etkilediğini tespit ettik

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanı Abdi Mahmud, Kovid-19'un yeni varyantı Omicron'un vücudun üst kısımlarında etkili olduğunu açıkladı.

Mahmud, Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisinde çevrim içi düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, örgütün Omicron varyantına ilişkin yaptığı son araştırmaları basınla paylaştı.

Mahmud, "Diğer varyantlardan farklı olarak Omicron'un, vücudun üst kısımlarını etkilediğini tespit ettik." açıklamasında bulundu.

Omicron'un diğer varyantlar gibi ağır enfeksiyonlara neden olmadığını belirten Mahmud, bunun şimdilik iyi haber olabileceğini fakat emin olmak için daha fazla durum raporuna ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Mahmud, AA muhabirinin, an itibarıyla Kovid-19'un yeni merkez üssünün neresi olduğu sorusuna, "Delta varyantı zamanında Doğu Avrupa uzun bir müddet merkez üssü olmuştu. Yeni varyantın nerede etki göstereceğini tahmin etmek zor." cevabını verdi.

Omicron için ayrı bir aşı üretilmesinin gerekli olup olmadığına ilişkin Mahmud, "Omicron'un bundan sonra nereye evrileceğini öngörmek zor. Dolayısıyla bu konuda karar almak için henüz erken." değerlendirmesinde bulundu.

Mahmud, olası bir Omicron aşısına dair kararın uluslararası iş birliği sonucu verilmesi gerektiğini ve bu kararın tek başına aşı üreticilerine bırakılamayacağını vurguladı.

AA / Ömer Faruk Yıldız - Son Dakika Haberleri

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