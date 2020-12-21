DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove: "İngiltere, yeni tip koronavirüsün daha fazla yayılan türünün aşıları...
21.12.2020 20:03 | Son Güncelleme: 21.12.2020 20:06
DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove: "İngiltere, yeni tip koronavirüsün daha fazla yayılan türünün aşıları etkilemediğini belirtti.
DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove: "İngiltere, yeni tip koronavirüsün daha fazla yayılan türünün aşıları etkilemediğini belirtti."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ