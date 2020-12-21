DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove: "İngiltere, yeni tip koronavirüsün daha fazla yayılan türünün aşıları...
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DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove: "İngiltere, yeni tip koronavirüsün daha fazla yayılan türünün aşıları...

21.12.2020 20:03 | Son Güncelleme: 21.12.2020 20:06
DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove:

DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove: "İngiltere, yeni tip koronavirüsün daha fazla yayılan türünün aşıları etkilemediğini belirtti.

DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove: "İngiltere, yeni tip koronavirüsün daha fazla yayılan türünün aşıları etkilemediğini belirtti."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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