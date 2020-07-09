DSÖ'nün koronavirüse karşı verdiği tepki mercek altına alınıyor ABD Başkanı Donald Trump'ın yoğun eleştirilerine maruz kalan ve koronavirüs (Covid-19) salgını konusunda eleştirilen Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) salgına tepkisi mecek altına alındığı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yoğun eleştirilerine maruz kalan ve koronavirüs (Covid-19) salgını konusunda eleştirilen Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) salgına tepkisi mecek altına alındığı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından, Çin'e yakınlığı ve koronavirüs salgınına yetersiz tepki verdiği gerekçesiyle eleştirilen DSÖ'nün, salgına karşı verdiği tepkinin gözden geçirilmesi için panel oluşturuldu. Panelin eş başkanlığını ise Yeni Zelanda Başbakanı Helen Clark'ın ve Liberya'nın eski devlet başkanı Ellen Johnson Sirleaf'in yapacağı belirtildi. Bahsi geçen panelin, Kasım ayında ilk raporunu sunması bekleniyor.

TRUMP, DSÖ İLE İLİŞKİSİNİ BİTİRDİĞİNİ DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, DSÖ'nün salgınının ortaya çıktığı ilk günden bu yana 'yetersiz' kaldığını savunuyor. Trump, aynı zamanda DSÖ'yü Çin'in bir 'kuklası' olarak gördüğünü sık sık dile getirdi. Bu kapsamda Trump yönetimi, geçtiğimiz günlerde ABD'nin DSÖ ile ilişkisinin resmi olarak kesileceğini duyurdu.

Kaynak: DHA