DSÖ'nün gönderdiği Kovid-19 aşıları İdlib'e ulaştı
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DSÖ'nün gönderdiği Kovid-19 aşıları İdlib'e ulaştı

DSÖ'nün gönderdiği Kovid-19 aşıları İdlib'e ulaştı
Anadolu Ajansı / Mehmet Burak Karacaoğlu - Haberler | Güncel

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) iç savaşın sürdüğü Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline, 53 bin 800 doz aşı gönderdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) iç savaşın sürdüğü Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline, 53 bin 800 doz aşı gönderdi.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında İdlib'e gönderilen 53 bin 800 doz aşı, Hatay ilinin karşısındaki Babu'l Hava sınır kapısında İdlib İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Söz konusu aşılar 1 Mayıs 2021'den itibaren sağlık çalışanlarına, kronik hastalıkları bulunanlara ve 60 yaş üstündekilere uygulanmaya başlanacak.

İç savaş nedeniyle sağlık altyapısının büyük oranda yok olduğu İdlib' de 237 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Tespit edilen 21 bin 694 Kovid-19 vakasının ise 19 bini iyileşti.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX)

DSÖ, Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) tarafından Nisan 2020'de COVAX girişimi başlatılmıştı.

COVAX, Kovid-19 aşılarının dünyanın en yoksul 92 ülkesine eşit, hızlı ve adil şekilde dağıtılması hedefiyle kurulmuştu.

Şimdiye kadar 190 ülkenin üye olduğu COVAX'a ABD ve Rusya henüz katılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Burak Karacaoğlu

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