DSÖ: "Mart ayına kadar Avrupa'da salgında 700 bin can kaybı daha yaşanabilir - Haberler
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DSÖ: "Mart ayına kadar Avrupa'da salgında 700 bin can kaybı daha yaşanabilir

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünya Sağlık Örgütü, son dönemde korona virüs vaka ve can kayıplarının artış gösterdiği Avrupa ülkelerinde, Mart ayına kadar 700 bin can kaybı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü, son dönemde korona virüs vaka ve can kayıplarının artış gösterdiği Avrupa ülkelerinde, Mart ayına kadar 700 bin can kaybı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Korona virüs salgınında Avrupa ülkelerinde vaka ve can kaybındaki artış devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) korkutan açıklama geldi. Salgının nedeniyle Mart ayına kadar 700 bin kişinin daha hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu. DSÖ açıklamasında can kayıplarının Avrupa ülkeleri ile Asya ülkelerinin bir kısmında olabileceği bildirildi. Avrupa ülkelerindeki can kaybının 1.5 milyonu geride bıraktığını hatırlatan DSÖ, bazı Avrupa ülkelerinde Mart ayına kadar yoğun bakım ünitelerinde "aşırı stres" yaşanabileceğini dile getirdi. Avrupa ülkelerinde can kayıplarının ilk nedeninin korona virüs olduğunu rapor eden DSÖ, açıklamasında "Giderek artan can kayıpları Avrupa bölgesinde ilkbahar mevsimine kadar 2.2 milyona ulaşabilir" ifadelerini kullandı.

DSÖ, Avrupa ülkelerindeki vaka sayısının yüksek olmasının nedenlerinin başında çok sayıda aşılanmamış kişi ve bazı ülkelerde Delta mutasyonlu vakaların yaygınlığının geldiğini bildirdi. DÖS Direktörü Dr. Hans Kluge, aşılanmayanları aşı konusunda uyarırken "Hepimizin trajedileri ve can kayıplarını önlemeye, bu kışı toplum ve işletmeleri etkileyecek daha zararı azaltmaya yardımcı olmak ve için fırsat ve sorumluluğumuz var" dedi.

(İHA)

DSÖ: Mart ayına kadar Avrupa'da salgında 700 bin can kaybı daha yaşanabilir

DSÖ: Mart ayına kadar Avrupa'da salgında 700 bin can kaybı daha yaşanabilir

DSÖ: Mart ayına kadar Avrupa'da salgında 700 bin can kaybı daha yaşanabilir

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