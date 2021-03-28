DSÖ: Makedonya'ya ilk parti koronavirüs aşısı ulaştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaptığı açıklamada Makedonya'ya ilk parti koronavirüs aşılarının ulaştığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaptığı açıklamada Makedonya'ya ilk parti koronavirüs aşılarının ulaştığını duyurdu.

DSÖ'nün Makedonya'daki temsilcisi Dr. Jihane Tawilah koronavirüs aşılarının DSÖ Covax aşı programı kapsamında ülkeye ulaştığını belirtti. Doktor Tawilah, "COVAX aşılarının bu ilk partisinin bugün gelmesi, onlara en çok ihtiyaç duyanların korunması için önemli bir andı" dedi. Makedonya'ya Avrupa Birliği ile İngiltere arasında krize neden olan AstraZeneca Oxford koronavirüs aşısından 24 bin doz ulaştığı belirtildi.

COVAX NEDİR?

COVAX, koronavirüs salgınına yanıt olarak Nisan ayında Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa Komisyonu ve Fransa tarafından başlatılan COVID-19 Araçlarına Erişim (ACT) Hızlandırıcı'nın üç temel unsurundan biridir. COVID-19 aşılarına yenilikçi ve dünya çapında eşit erişim sağlamak amacıyla hükümetleri, küresel sağlık kuruluşlarını, üreticileri, bilim adamlarını, özel sektörü, sivil toplumu ve hayırseverliği bir araya getiren girişimdir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı