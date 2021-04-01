DSÖ listesinde kaç tane aşımız var?
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DSÖ listesinde kaç tane aşımız var?

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DSÖ listesinde kaç tane aşımız var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü Medya Brifingine katıldı. Yerli aşı hakkında detaylı açıklamalar yapan Fahrettin Koca önemli bilgiler paylaştı. Peki, DSÖ listesinde kaç tane aşımız var?

DSÖ'nün brifingine katılan Bakan Koca: Yaz aylarında ilk yerli aşımızın biteceğine inanıyorum
DSÖ'nün brifingine katılan Bakan Koca: Yaz aylarında ilk yerli aşımızın biteceğine inanıyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü Medya Brifingi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Koca, DSÖ listesinde kaç tane aşımız var, konusuna da açıklık getirdi. Pek, DSÖ listesinde kaç tane aşımız var?

DSÖ LİSTESİNDE KAÇ TANE AŞIMIZ VAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "DSÖ tarafından kaydı tutulan aşılar listesinde 18 aşımız var"

Koca: "Önümüzdeki ağustos, eylül gibi, yaz dönemi ilk aşımızın biteceğine, başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum."

Koca: "Aşıya erişim noktasında dünya büyük sorun yaşıyor. Aşıların fikri mülkiyet hakları olmadan her ülkede üretilebilirliğinin önünü açmanın çok faydalı olacağı, bununla ilgili daha somut girişimlerin yapılması gerektiği kanaatindeyim."

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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