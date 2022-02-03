DSÖ: Kovid salgını on binlerce ton tıbbi atığa sebep oluyor

Dünya Sağlık Örgütü Salı günü yaptığı açıklamada, Kovid salgının on binlerce ton atığa sebep olduğunu belirterek bu Kovid tıbbi atıklarının dünya çapında sağlık hizmetleri atık yönetimi sistemlerine muazzam bir yük getirdiğini vurguladı.

DSÖ'nün küresel sağlık hizmeti atıkları analiz raporu Mart 2020 ile Kasım 2021 arasında ortak bir Birleşmiş Milletler acil durum girişimi aracılığıyla gönderilen yaklaşık 87.000 ton kişisel koruyucu malzemeleri baz alınarak hazırlandı. Raporun, bu malzemelerin kullanıldıktan sonra tıbbi atık olarak çöpe atılması analizine dayandığı belirtildi. DSÖ, raporunda BM girişimi dışında halkın kullanıp attığı tek kullanımlık maskeleri kapsamadığını vurguladı.

30 Ocak, DSÖ'nün Kovid-19'u uluslararası hukuka göre en yüksek uyarı seviyesi olan 'uluslararası çapta endişe verici bir halk sağlığı acil durumu' ilan etmesinin iki yıl dönümüydü. 30 Ocak 2020'de 100'den az vaka sayısı ve Çin dışında ölüm bulunmuyordu. 30 ocak 2022 yılına gelindiğinde 370 milyondan fazla vaka ve 5,6 milyondan fazla ölüm rapor edildiği belirtildi. Omicron varyantı 10 hafta önce ilk açıklanmasından itibaren 2020'nin tamamından daha fazla, yaklaşık 90 milyon vaka rapor edildi.

Demirören Haber Ajansı - Dünya