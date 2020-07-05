Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19 vakalarında denenen hidroksiklorokinin kullanımını ikinci kez durdurdu
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Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19 vakalarında denenen hidroksiklorokinin kullanımını ikinci kez durdurdu

Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19 hastalarının tedavisinde, sıtma hastalığına karşı etkili olan hidroksiklorokin ilacı ile HIV virüsüne karşı kullanılan lopinavir ve ritonavir ilaçlarının denemelerini ikinci kez durdurdu.

Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19 vakalarında denenen hidroksiklorokinin kullanımını ikinci kez durdurdu
05.07.2020 00:21 | Son Güncelleme: 05.07.2020 00:40

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların tedavilerinde kullanılan "hidroksiklorokin" ve "lopinavir/ritonavir" bileşimi ilaçların denemelerinin "ölüm oranlarını düşürmede başarısız kaldığı" gerekçesiyle durdurulduğunu açıkladı.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, "DSÖ, bugün Dayanışma Denemesi'nin Uluslararası Yönlendirme Komitesi'nin hidroksiklorokin ve lopinavir/ritonavir ilaçlarının denemelerine son verilmesi tavsiyesini kabul etti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hastaneye kaldırılan Kovid-19 hastalarına yönelik etkili bir tedavi bulunması amacıyla mart ayında DSÖ'nün "Dayanışma Denemesi" programını başlattığı anımsatıldı.

ÖLÜM ORANLARINI HİÇ AZALTMADIĞI BELİRTİLDİ

Hidroksiklorokin ve AIDS tedavisinde kullanılan lopinavir/ritonavir bileşimi ilaçların geçici deneme sonuçlarının standart tedaviyle karşılaştırıldığında Kovid-19 kaynaklı ölüm oranlarını "hiç azaltmadığı" ya da "çok az azalttığı" belirtilen açıklamada, Dayanışma Denemesi'nde görevli araştırmacıların bu ilaçların kullanımını "derhal" durduracağı bildirildi.

DSÖ öte yandan, dünya genelinde son 24 saatte 212 bin 326 Kovid-19 vakası bildirildiğini ve bunun yeni bir rekor olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti. En çok vaka bildirilen ülke ise 53 bin 213 vakayla ABD oldu.

HİDROKSİKLOROKİN DENEMELERİ DAHA ÖNCE DE ASKIYA ALINMIŞTI

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Dayanışma Denemesi kapsamında şimdiye kadar 39 ülkeden 5 bin 500 hastanın kabul edildiğini, örgütün klinik deneme ve elde edilen geçici sonuçları 2 hafta içinde açıklanmasının beklendiğini kaydetmişti.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ NEDENİYLE GEÇİCİ DURDURULMUŞTU

Ghebreyesus, 25 Mayıs'ta, Kovid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan "hidroksiklorokin" isimli ilacın denemelerinin "güvenlik endişeleri" nedeniyle geçici olarak askıya alındığını belirtmişti. Ghebreyesus, 3 Haziran'da ise Kovid-19 tedavisinde kullanılan sıtma ilacının denemelerinin yeniden başlayacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

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