DSÖ: Kovid-19'un kaynağı bir hayvana işaret etmiyor

Koronavirüsün kökenini araştırmak için virüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentine giden Dünya Sağlık Örgütü salgınının sıfır noktasında yürüttükleri incelemelere dair açıklamada bulunarak, "Koronavirüsün Vuhan'da Aralık 2019'dan önce görüldüğüne dair kanıt bulamadık" denildi.

Dünyanın nefesini tutarak beklediği Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsün sıfır noktası olan Çin'in Vuhan kentindeki araştırma sonucu kamuoyuna açıklandı.Dünya genelinde 100 milyondan fazla insanın hasta olmasına neden olan ve 2 milyon 300 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Vuhan kentinde, DSÖ'ye bağlı uzmanlardan oluşan ekip, yaptıkları incelemeler kapsamında basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıda virüsün kaynağının bulunamadığı, ancak kaynağın bir hayvana işaret etmediği ifade edildi.

VİRÜSÜN YARASALARDAN BULAŞMA İHTİMALİNE KARŞI KANIT YOK

Yarasalardan insanlara bulaşan virüsler olduğunu ifade eden DSÖ virüs uzmanı Peter Benn Embarek, Covid-19'un bu yolla ortaya çıktığına ilişkin kanıt olmadığını aktardı.

VİRÜS LABORATUVARDAN ÇIKMADI

DSÖ virüs uzmanı Peter Benn Embarek, koronavirüse ilişkin ilk bulguların 2019'un Aralık ayından önce olmadığını belirtti. Embarek, gerek dünya medyasında gerekse sosyal medyada çok sık dile getirilen iddialardan birisi olan virüsün Vuhan'daki bir laboratuvarda üretildiği iddialarına da yanıt verdi. Embarek, böyle bir şeyin olası olmadığının altını çizdi. Öte yandan Embarek, virüsün hayvan pazarından yayıldığına ilişkin de kanıt bulunamadığını belirtti.

ÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRILARINI GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Çin, daha önce ABD yönetiminin virüsün kökenine dair soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin Nisan 2020'de DSÖ'ye uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye de ihracat kısıtlamaları getirmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı