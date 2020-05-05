DSÖ, Kovid-19'a karşı geleneksel tıp uygulamalarına karşı olmadığını bildirdi
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DSÖ, Kovid-19'a karşı geleneksel tıp uygulamalarına karşı olmadığını bildirdi

DSÖ, Kovid-19'a karşı geleneksel tıp uygulamalarına karşı olmadığını bildirdi
05.05.2020 19:56 | Son Güncelleme: 05.05.2020 19:56

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına karşı geleneksel tıpta çare aranmasına karşı olmadıklarını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına karşı geleneksel tıpta çare aranmasına karşı olmadıklarını bildirdi.

DSÖ'den yapılan açıklamada, Kovid-19'a karşı olası tedavi araştırmalarında mevcut ilaçların farklı şekilde kullanılması, geleneksel tıp ilaçlarına başvurulması gibi yenilikçi girişimlerin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Artemisia bitkisinin Afrika ülkelerinde Kovid-19'a karşı tedavi yöntemi olarak değerlendirildiği ve kullanıldığı hatırlatılan açıklamada, bu tür tıbbi bitkilerden elde edilen ilaçların etkinliğinin ve olası yan etkilerinin test edilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, "DSÖ, geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıbbın birçok yararı olduğunu, Afrika'nın kadim bir geleneksel tıp geçmişine sahip olduğunu ve şifacıların Afrika halkının sağlığında önemli bir rol oynadığını biliyor." ifadesine yer verildi.

Geleneksel uygulamalardaki tedaviler doğal olsa da klinik deneylerle etkinliklerinin ve güvenilirliklerinin kanıtlanması gerektiği vurgulanan açıklamada, DSÖ'nün bu konuda araştırma kurumlarıyla iş birliği içinde olduğu aktarıldı.

Madagaskar, Kovid-19'a karşı bitkisel ilaç geliştirmişti

Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan "Covid Organics"i geliştirmişti.

Afrika'dan en az 6 ülke koruyucu ve tedavi edici olarak 2 formda sunulan ilaçtan talep etmişti.

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, son olarak artemisia maddesi bazlı enjekte edilebilir ilacın klinik deneylerine bu hafta başlayacalarını duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü, bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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