DSÖ, Kovid-19'a karşı Afrika'da farkındalık kampanyası başlattı
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DSÖ, Kovid-19'a karşı Afrika'da farkındalık kampanyası başlattı

19.11.2020 22:07 | Son Güncelleme: 19.11.2020 22:10
DSÖ, Kovid-19'a karşı Afrika'da farkındalık kampanyası başlattı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Afrika'da maske takılmasını teşvik etmek amacıyla farkındalık kampanyası başlattı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Afrika'da maske takılmasını teşvik etmek amacıyla farkındalık kampanyası başlattı.

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, katıldığı bir video konferansta, "#MaskUp, Not Down" etiketiyle sosyal medyada yürütülen kampanya ile kıta genelinde 40 milyon gence ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Moeti, "Maske takarak hayatları kurtarabiliriz. Bu nedenle DSÖ bugün bu kampanyayı başlattı." dedi.

Aşılarla ilgili gelişmelerin umut verici olduğuna dikkati çeken Moeti, aşı dağıtımı için Afrika ülkeleriyle hazırlık yaptıklarını sözlerine ekledi.

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 26 bini geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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