DSÖ: Koronavirüsün sağlık sistemi zayıf ülkelerde göstereceği etkiden ciddi endişeliyiz
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DSÖ: Koronavirüsün sağlık sistemi zayıf ülkelerde göstereceği etkiden ciddi endişeliyiz

DSÖ: Koronavirüsün sağlık sistemi zayıf ülkelerde göstereceği etkiden ciddi endişeliyiz
01.05.2020 21:05 | Son Güncelleme: 01.05.2020 21:05

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsüm sağlık sistemi zayıf ülkelerde göstereceği etkiden "ciddi kaygı" duyduklarını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün sağlık sistemi zayıf ülkelerde göstereceği etkiden "ciddi kaygı" duyduklarını açıkladı. DSÖ, üç ayın ardından koronavirüsün hala kamu sağlığı için acil durum niteliğinde olduğunu belirtti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19'un sağlık sistemi zayıf ülkelerde hızla yayılmaya başladığını söyleyerek "potansiyel etkisi nedeniyle ciddi kaygı duyuyorum" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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