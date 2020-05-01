DSÖ: Koronavirüsün sağlık sistemi zayıf ülkelerde göstereceği etkiden ciddi endişeliyiz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsüm sağlık sistemi zayıf ülkelerde göstereceği etkiden "ciddi kaygı" duyduklarını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün sağlık sistemi zayıf ülkelerde göstereceği etkiden "ciddi kaygı" duyduklarını açıkladı. DSÖ, üç ayın ardından koronavirüsün hala kamu sağlığı için acil durum niteliğinde olduğunu belirtti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19'un sağlık sistemi zayıf ülkelerde hızla yayılmaya başladığını söyleyerek "potansiyel etkisi nedeniyle ciddi kaygı duyuyorum" dedi. Euronews.com'da Görüntüle