DSÖ Koronavirüs uygulaması nedir? WHO MyHealth uygulaması nedir? Uygulama nereden indirilir? Uygulama nasıl kullanılır? DSÖ'den mobil corona programı!
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Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Güncel

DSÖ Koronavirüs uygulaması nedir? WHO MyHealth uygulaması nedir? Uygulama nereden indirilir? Uygulama nasıl kullanılır? DSÖ'den mobil corona programı!

DSÖ Covid-19 salgını dolayısı ile MyHealth adında İOS ve Andorid uygulaması geliştirdi. Yayına girecek olan uygulamanın detayları sizler için habrimizde.

28.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:44
DSÖ Koronavirüs uygulaması nedir? WHO MyHealth uygulaması nedir? Uygulama nereden indirilir? Uygulama nasıl kullanılır? DSÖ'den mobil corona programı!

Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19 salgını nedeniyle insanları bilgilendirmek için haberler, ipuçları, uyarılar ve daha fazla desteği sunan resmi bir Android, iOS ve web sayfası uygulamasını yayınalamayı planlıyor.

"WHO MyHealth" adındaki yeni uygulama,WHO Covid App Collective'i kuran geçiren gönüllü uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından kutgulandı. Ekip, diğer Google uzmanları ile birlikte eski Google ve Microsoft çalışanlarının yanı sıra, Dünya Sağlık Örgütü danışmanları ve büyükelçilerden oluşmakta. WHO MyHealth'in 30 Mart Pazartesi günü, hem Android hem de iOS için yayına alınması bekleniyor.

DSÖ Koronavirüs uygulaması nedir? WHO MyHealth uygulaması nedir? Uygulama nereden indirilir? Uygulama nasıl kullanılır? DSÖ'den mobil corona programı!
WHO MyHealth

MyHealthuygulaması haberler, ipuçları, uyarılar ve hastalığın teşhisine yardımcı olmak gibi seçenekleri var, ancak Android veya iPhone konum geçmişi ile COVID-19'dan etkilenmiş olanları takip etme seçeneğinin mevcut olup olmayacağı hakkında herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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