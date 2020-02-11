DSÖ: Koronavirüs salgını dünyanın geri kalanı için çok ciddi tehdit oluşturuyor
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DSÖ: Koronavirüs salgını dünyanın geri kalanı için çok ciddi tehdit oluşturuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının "dünyanın geri kalanı için çok ciddi tehdit oluşturduğunu" söyledi.

11.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:00
DSÖ: Koronavirüs salgını dünyanın geri kalanı için çok ciddi tehdit oluşturuyor

(DSÖ), Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının "dünyanın geri kalanı için çok ciddi tehdit oluşturduğunu" söyledi.


DSÖ genel direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus salı günü, koronavirüse ilişkin virüs örneklerinin paylaşılmasının yanı sıra aşı ve ilaçlarla ilgili araştırmaların hızlandırılması için çağrı yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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