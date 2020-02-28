DSÖ koronavirüs için küresel risk seviyesini arttırdı: Covid-19 riski 'çok yüksek'
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DSÖ koronavirüs için küresel risk seviyesini arttırdı: Covid-19 riski 'çok yüksek'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Covid-19) için küresel risk seviyesini 'yüksek'ten, 'çok yüksek'e çıkardı.

28.02.2020 23:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 23:21
DSÖ koronavirüs için küresel risk seviyesini arttırdı: Covid-19 riski 'çok yüksek'

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyaya hızla yayılırken (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Covid-19) için küresel risk seviyesini "yüksek"ten, "çok yüksek"e çıkardı.


DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Küresel risk seviyesini yüksekten, en yükseğe çıkardık." dedi. Virüsün görüldüğü ülkelerin doğru önlemlerle bunu kontrol altına alabileceklerini belirten Ghebreyesus, DSÖ yetkililerinin "dünyanın tamamına yayılmadığı" gerekçesiyle "pandemi" durumu ilan etmediğini kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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