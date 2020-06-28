DSÖ, Koronavirüs Aşısı İçin Tarih Verdi!
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DSÖ, Koronavirüs Aşısı İçin Tarih Verdi!

Çok sayıda ilaç şirketi tarafından yeni tip koronavirüs için aşı çalışmaları devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs aşısı ile ilgili çok

DSÖ, Koronavirüs Aşısı İçin Tarih Verdi!
28.06.2020 19:30 | Son Güncelleme: 28.06.2020 19:34

Çok sayıda ilaç şirketi tarafından yeni tip koronavirüs için aşı çalışmaları devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs aşısı ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Yeni tip koronavirüs için aşı ne zaman çıkacak? Detaylar haberimizde.

Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Çıkacak?

Tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı tüm dünyada 495 bini aştı. Yeni tip koronavirüs için aşı çalışmalarının devam ettiğini belirten Dünya Sağlık Örgütü, 2021 yılının sonuna kadar 2 milyar doz aşının dağıtımının planlandığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü ve Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu (CEPI), 2 milyar doz aşı için yaklaşık 18 milyar dolar harcama yapılabileceğini tahmin ediyor. Aşı dağıtımında düşük ve orta seviye ekonomiye sahip ülkelere öncelik verilecek. Dünya genelinde 141 ülkenin düşük ve orta seviye ekonomiye sahip olduğu belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü, AstraZeneca ve Moderna şirketlerinin aşı çalışmalarında öncü olduğunu açıkladı.

İngiltere merkezli AstraZeneca şirketinin üzerinde çalıştığı aşı adayının dünyada en ileri seviyede gelişim göstermiş aşı adayı olduğu ifade edildi. AstraZeneca şirketinin CEO'su geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, iki milyar doz aşı sağlayabileceklerini ve aşıyı üretmekten kar elde etmek istemeyececeğini belirtmişti.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 27 Haziran itibarıyla toplam vaka sayısı 195.883 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.082'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 169.182 olarak açıklandı.

Kaynak: Tamindir

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