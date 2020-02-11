DSÖ: Koranavirüse yeni isim verildi, ilk aşı 18 ayda mümkün olabilir
Ghebreyesus, ayrıca yeni ismin gelecekteki tüm koronavirüs salgınları için standart bir format olarak kullanılma fırsatı vereceğine dikkati çekti.
11.02.2020 20:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 20:00
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'de çıkan yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) "Covid-19" adının verildiğini duyurdu.
Ghebreyesus, Örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Şimdi hastalık için bir adımız var ve bu Covid-19" dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com