DSÖ: Koranavirüse yeni isim verildi, ilk aşı 18 ayda mümkün olabilir
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DSÖ: Koranavirüse yeni isim verildi, ilk aşı 18 ayda mümkün olabilir

Ghebreyesus, ayrıca yeni ismin gelecekteki tüm koronavirüs salgınları için standart bir format olarak kullanılma fırsatı vereceğine dikkati çekti.

11.02.2020 20:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 20:00
DSÖ: Koranavirüse yeni isim verildi, ilk aşı 18 ayda mümkün olabilir

(DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'de çıkan yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) "Covid-19" adının verildiğini duyurdu.


Ghebreyesus, Örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Şimdi hastalık için bir adımız var ve bu Covid-19" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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