DSÖ: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını bitti
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DSÖ: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını bitti

DSÖ: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını bitti
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 3 ay önce başlayan 12. Ebola salgınının bittiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 3 ay önce başlayan 12. Ebola salgınının bittiğini duyurdu.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, sahadaki çabaları ve hızlı müdahalelerinden ötürü KDC sağlık yetkilileri ve çalışanlarının başarısına övgüde bulunuldu.

Açıklamada, 12. salgının bugün itibarıyla son bulduğu ancak tetikte olunması ve güçlü bir gözlem sisteminin sürdürülmesine ihtiyaç olduğu ifade edildi.

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moet de salgının bitmesine rağmen muhtemel bir yeni salgına karşı alarmda olmanın önemini vurguladı.

12. salgın boyunca toplam 12 vaka kaydedilirken, 6 kişi hayatını kaybetti.

Salgının ilk vakası 7 Şubat'ta ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu vilayetinde görülmüştü.

Halihazırda Ebola salgınının devam ettiği tek ülke Gine kaldı.

11 binden fazla kişi öldü

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

KDC'de çıkan 11'inci dalga Ebola salgını, 18 Kasım 2020'de sona ermişti. Salgının 11'inci dalgasında 130 vaka tespit edilmiş, 55 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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