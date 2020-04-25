DSÖ: İyileşenlerin Covid-19'a yeniden yakalanmayacağına dair delil yok
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DSÖ: İyileşenlerin Covid-19'a yeniden yakalanmayacağına dair delil yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 hastalığından iyileşen kişilerin bu hastalığa tekrar yakalanmayacağına dair delillerin bulunmadığını açıkladı

25.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:51
DSÖ: İyileşenlerin Covid-19'a yeniden yakalanmayacağına dair delil yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 hastalığından iyileşen kişilerin bu hastalığa tekrar yakalanmayacağına dair delilin bulunmadığını açıkladı.

Örgütün cuma günü yayımladığı bilimsel duyuruda, "Bazı hükümetler, Covid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsüne karşı vücudunda antikor tespit edilen kişilere 'bağışıklık pasaportu' veya 'risksizlik sertifikası' vermeyi değerlendiriyor" ifadelerine yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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