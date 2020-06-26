DSÖ, İsveç'i riskli ülke ilan etti Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), korona virüs salgınında İsveç'i riskli ülke ilan etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), korona virüs salgınında İsveç'i riskli ülke ilan etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Arnavutluk, Moldova ve Azerbaycan gibi ülkelerle birlikte korona virüs enfeksiyonunu yayma konusunda İsveç'i özel bir risk ülkesi olarak tanımladı. DSÖ, korona virüsün yayılması nedeniyle 11 Avrupa ülkesi için özel bir uyarı yayınladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge yaptığı basın toplantısında, "Avrupa'nın birçok ülkesinde risk bir gerçeklik haline geldi. 30 Avrupa ülkesinde birikimli vaka sayısı son iki haftada arttı" dedi.

İsveç'e ek olarak riskli ülkeler arasında Ermenistan, Moldova, Kuzey Makedonya, Azerbaycan, Kazakistan, Bosna Hersek, Kırgızistan, Ukrayna ve Kosova yer alıyor.

"SALGIN KONTROL ALTINDA DEĞİL"

Salgının kontrol altında olmadığını vurgulayan Kluge, "Avrupa kıtası şu anda dünyanın toplam vaka sayılarında azalan bir pay oluştursa da salgın kontrol altında değil" ifadelerini kullandı.

DSÖ'yü eleştiren İsveç Devlet Epidemiyoloğu Anders Tegnell ise, "İsveç'te artan sayıda vaka sayımız var. Bunun nedeni eskisinden daha fazla test yapmamız. DSÖ'nün diğer ülkelerle İsveç'i risk grubunda tutması talihsiz bir durumdur" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA