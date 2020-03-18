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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Genetik, Ekonomi

DSÖ: İlk aşı denemesi inanılmaz bir başarı

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, koronavirüsün genetik diziliminin Çin tarafından paylaşılmasından hemen 60 gün sonra ilk aşı denemesinin başlamasını "inanılmaz bir başarı olarak" değerlendirerek dünyanın dört bir yanında araştırma yapan bilim insanlarını takdir ettiklerini dile getirdi.

18.03.2020 22:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 22:32
DSÖ: İlk aşı denemesi inanılmaz bir başarı

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, koronavirüsün genetik diziliminin Çin tarafından paylaşılmasından hemen 60 gün sonra ilk aşı denemesinin başlamasını "inanılmaz bir başarı olarak" değerlendirerek dünyanın dört bir yanında araştırma yapan bilim insanlarını takdir ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: Dunya.com

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