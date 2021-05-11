DSÖ: "Hindistan mutasyonu küresel endişe"
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DSÖ: "Hindistan mutasyonu küresel endişe"

DSÖ: 'Hindistan mutasyonu küresel endişe'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), korona virüsün Hindistan mutasyonunu "küresel endişe verici varyant" olarak tanımladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), korona virüsün Hindistan mutasyonunu "küresel endişe verici varyant" olarak tanımladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) her geçen güm hızla yayılan korona virüsün Hindistan mutasyonuna ilişkin açıklama yaptı. DSÖ tarafından yapılan açıklamada, daha hızlı yayıldığı tespit edilen mutasyonun şimdiden 30 ülkeye yayıldığı vurgulandı. DSÖ, ilk olarak Hindistan'da görülen B.1.617 mutasyonu, "küresel endişe verici varyant" olarak nitelendirdi. Söz konusu mutasyonun, Hindistan'daki ölümcül dalgalanmaların nedeni olup olmadığına ilişkin incelemeler sürüyor.

Başkent Yeni Delhi'de oksijen tüpü sıkıntısı devam ederken, yerel basın ülkenin güneyindeki Andhra Pradesh eyaletinde, oksijen tankerinin gecikmesi sonucu 11 korona virüs hastasının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hindistan'da 366 bin yeni vaka tespit edilirken 3 bin 754 kişi hayatını kaybetti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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