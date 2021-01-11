DSÖ heyeti bu hafta Kovid-19'un kaynağını araştırmak üzere Çin'e gidecek
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DSÖ heyeti bu hafta Kovid-19'un kaynağını araştırmak üzere Çin'e gidecek

11.01.2021 09:43 | Son Güncelleme: 11.01.2021 09:47
DSÖ heyeti bu hafta Kovid-19'un kaynağını araştırmak üzere Çin'e gidecek

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) uzmanların, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kaynağıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere perşembe Çin'e geleceği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) uzmanların, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kaynağıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere perşembe Çin'e geleceği bildirildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, DSÖ heyetinin ülkeye yapacağı ziyaretiyle ilgili kısa bir açıklama yayımladı.

DSÖ uzmanlarından oluşan bir heyetin, Kovid-19 salgınına neden olan virüsün kaynağını araştırmak üzere 14 Ocak'ta salgının çıkış noktası olan Çin'e geleceğinin belirtildiği açıklamada, uzmanların Çinli meslektaşlarıyla görüşeceği kaydedildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, 6 Ocak'ta düzenlediği olağan basın toplantısında, Kovid-19 kaynağının araştırılması için örgütle istişareler yürütüldüğünü açıklamıştı.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19'un kökenini araştırmak için Çin'e gitmesi beklenen uluslararası bilim insanlarının durumuna ilişkin "Çinli yetkililerin Çin'e gidecek heyet için gerekli izinleri henüz tamamlamadığını öğrendik. Ekibin iki üyesinin (Çin'e) yolculuklarına çoktan başlamış olması ve diğerlerinin de son dakikada seyahat edememesi nedeniyle bu haber beni büyük hayal kırıklığına uğrattı." ifadesini kullanmıştı.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise vize sorununun DSÖ bilim heyetinin Çin'e girişine engel olduğunu söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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