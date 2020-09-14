DSÖ günlük en fazla vaka artışını açıkladı : 307 bin 930
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DSÖ günlük en fazla vaka artışını açıkladı : 307 bin 930

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde günlük olarak kaydedilen en yüksek vaka artışının 307 bin 930 olduğunu açıkladı.

DSÖ günlük en fazla vaka artışını açıkladı : 307 bin 930
14.09.2020 10:43 | Son Güncelleme: 14.09.2020 10:47

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde günlük olarak kaydedilen en yüksek vaka artışının 307 bin 930 olduğunu açıkladı.

DSÖ, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle günlük kaydedilen en yüksek vaka artışını açıkladı. Verilere göre dünya genelinde 24 saatte 307 bin 930 yeni vaka tespit edildi.Hindistan 94 bin 372 bin ile en fazla vaka bildiren ülke oldu. Dünya genelinde vaka sayısı 29 milyon 189 bin 557'ye yükselirken, hayatını kaybeden kişi sayısı 928 bin 333'e çıktı.


Kaynak: DHA

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