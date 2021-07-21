DSÖ Genel Direktörü'nden "Tokyo'da sıfır Kovid-19 riski mümkün değil" vurgusu
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DSÖ Genel Direktörü'nden "Tokyo'da sıfır Kovid-19 riski mümkün değil" vurgusu

DSÖ Genel Direktörü'nden 'Tokyo'da sıfır Kovid-19 riski mümkün değil' vurgusu
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tokyo Olimpiyatlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskini sıfıra indirmenin mümkün olmadığını, turnuvanın başarısının, vaka seyrinin ele alınma düzeyiyle ölçülmesi gerektiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tokyo Olimpiyatlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskini sıfıra indirmenin mümkün olmadığını, turnuvanın başarısının, vaka seyrinin ele alınma düzeyiyle ölçülmesi gerektiğini söyledi.

23 Temmuz'da başlayacak turnuva öncesinde Tokyo'da düzenlenen Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) oturumunda konuşan Ghebreyesus, DSÖ'nün tavsiyesiyle alınan ve Organizasyon Komitesinin uygulayacağı anti-virüs önlemlerinin "olimpiyatlarda test edileceğini" belirtti.

Turnuva kapsamında Kovid-19 riskinin "sıfıra indirilmesinin" mümkün olmadığını kaydeden Ghebreyesus, "Başarının işareti sıfır risk değil. Bazı vakaların tespit edildiğinin farkındayım." dedi.

Ghebreyesus, "Başarının işareti, herhangi bir vakanın mümkün olduğunca çabuk şekilde tanınması, izole edilmesi, izlenmesi ve tedavi edilmesidir. Böylelikle ilerleyecek yayılmanın önü kesilir." ifadelerini kullandı.

Oyunların akıbeti ve sporcuların sağlığına yönelik "en iyi dileklerini" sunan Ghebreyesus, "Antrenörlerin ve resmi yetkililerin güvenliğinin yanı sıra hazırlık aşamasında mümkün olabilecek doğru planlar ve doğru kararların alındığının göstergesi olarak turnuvayı başarıyla sonuçlandırmalarını dilerim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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