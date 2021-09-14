DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un Kovid-19 aşılarının paylaşımındaki adaletsizliğe tepkisi sürüyor - Haberler
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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un Kovid-19 aşılarının paylaşımındaki adaletsizliğe tepkisi sürüyor

AA / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un Kovid-19 aşılarının paylaşımındaki adaletsizliğe tepkisi sürüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının paylaşımındaki adaletsizliğin devam etmesi halinde daha fazla varyantın ortaya çıkacağı, sosyal ve ekonomik bozulmanın uzayacağı uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının paylaşımındaki adaletsizliğin devam etmesi halinde daha fazla varyantın ortaya çıkacağı, sosyal ve ekonomik bozulmanın uzayacağı uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, dünya genelinde bugüne kadar 5,7 milyar doz Kovid-19 aşısı uygulandığına, Afrika kıtasının ise bu aşılardan sadece yüzde 2 pay alabildiğine dikkati çekti.

DSÖ'nün hedefinin küresel olarak yıl sonuna kadar dünyada her ülke nüfusunun yüzde 40'ının aşılanması olduğunu tekrarlayan Ghebreyesus, Afrika'da bu hedefe yalnızca iki ülkenin ulaşabildiğini aktardı.

Dünyadaki Kovid-19 aşılarının paylaşımındaki eşitsizliğe tepki gösteren Ghebreyesus, bunun sürmesi halinde virüsteki değişimin süreceği ve aşıları daha az etkili hale getiren yeni varyantların ortaya çıkmaya devam edeceği uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, ayrıca salgın nedeniyle ülkelerdeki sosyal ve ekonomik bozulmanın daha uzun sürebileceğine dikkati çekti.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) yoluyla 141 ülkeye yaklaşık 260 milyon doz aşı sevkiyatı yaptıklarını aktaran Ghebreyesus, aşı üreticisi firmaların yüksek gelirli ülkelerle ikili anlaşmalar yapmasının işlerini zorlaştırdığını sözlerine ekledi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong ise Afrika nüfusunun sadece yüzde 3,5'inden azının aşılandığını, bu oranın hedeflerinin yüzde 60 altında olduğunu kaydetti.

Ghebreyesus, 8 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında da yüksek gelirli ülkelerin Kovid-19 aşıları konusunda verdikleri sözleri yerine getirmediklerine dikkati çekerek, "Daha fazla vaat istemiyoruz. Sadece aşıları istiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

AA / Bayram Altuğ - Son Dakika Haberleri
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Haber: DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un Kovid-19 aşılarının paylaşımındaki adaletsizliğe tepkisi sürüyor - Haberler
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