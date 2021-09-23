DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: 'Halka destek için Taliban liderliğiyle ilişki kurmak önemli' - Haberler
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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Halka destek için Taliban liderliğiyle ilişki kurmak önemli"

AA / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus:

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Afganistan'da Taliban liderliği ile ilişki kurmanın çok önemli olduğuna inandığını belirterek, "Acil önlem alınmadığı takdirde, Afganistan'da insani bir felaketle karşılaşmak an meselesi." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Afganistan'da Taliban liderliği ile ilişki kurmanın çok önemli olduğuna inandığını belirterek, "Acil önlem alınmadığı takdirde, Afganistan'da insani bir felaketle karşılaşmak an meselesi." dedi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde düzenlediği basın toplantısında Lübnan ve Afganistan'a yaptığı ziyaretleri değerlendirdi.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlamadan sonra ülke ekonomisinin zor durumda kaldığını belirten Ghebreyesus, patlamanın temel ilaçları depolamak için kullanılan bir depoyu da tamamen yok ettiğini aktardı.

Ghebreyesus, Lübnan'da 2 bin doktorun, 1500 hemşirenin ülkeyi terk ettiğini ve 600 özel eczanenin de kapandığını belirterek, DSÖ olarak bu ülkeye sağlık, temel hizmetler ve araç gereç tedarik etmek için çalışmalarını devam ettirdiklerini kaydetti.

Afganistan sağlık sistemi çöküşün eşiğinde"

Afganistan ziyaretinde de "başbakan vekili" dahil Taliban yönetiminden önemli isimlerle görüştüğünü aktaran Ghebreyesus, "Afgan halkını desteklemek istiyorsak, Taliban liderliğiyle ilişki kurmanın çok önemli olduğuna inanıyorum." dedi.

Ghebreyesus, Afganistan'da son 20 yılda çocuk ve anne ölümlerinin azaltılması başta olmak üzere sağlık alanında çok önemli kazanımlar olduğunu ifade ederek, "Ülkenin sağlık sistemi çöküşün eşiğinde olduğu için bu kazanımlar şimdi ciddi risk altında." uyarısında bulundu.

"İnsani bir felaketle karşılaşmak an meselesi"

Ülkede kızamık ve ishal vakalarında artış olduğunu, çocukların neredeyse yüzde 50'sinin yetersiz beslenme riski altında yaşadığını ifade eden Ghebreyesus, ülkeye gönderilen 2,1 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının da henüz kullanılmadığına dikkati çekti.

Ghebreyesus, "Acil önlem alınmadığı takdirde, Afganistan'da insani bir felaketle karşılaşmak an meselesi." dedi.

Kabil'de bir hastaneyi ziyaret ettiğini ve görüştüğü hemşirelerin 3 aydır maaş alamadıklarını kendisine ilettiğini belirten Ghebreyesus, fakat bu hemşirelerin hastalara hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

Ghebreyesus, Taliban liderliğinin, ilköğretim okullarının kız ve erkek öğrencilere açıldığını ve liseleri kız çocuklarına açmaya hazırlandıklarını duyurduğunu belirterek, "Görüşmelerimizde, diğer Birleşmiş Milletler kurumlarıyla ortaklaşa bu süreci desteklemeyi ve hızlandırmayı teklif ettik." bilgisini paylaştı.

AA / Bayram Altuğ - Son Dakika Haberleri
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