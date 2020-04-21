DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Daha en kötüsünü görmedik
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "Bu virüs yeni ve grip gibi ciddi bulaşma huyları var. Aynı zamanda da SARS ve MERS'te olduğu gibi çok büyük bir katil. Covid-19 çok tehlikeli bir kombinasyon." dedi.
21.04.2020 00:47 | Son Güncelleme: 21.04.2020 00:47
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "Bu virüs yeni ve grip gibi ciddi bulaşma huyları var. Aynı zamanda da SARS ve MERS'te olduğu gibi çok büyük bir katil. Covid-19 çok tehlikeli bir kombinasyon." dedi.
Kaynak: Dunya.com