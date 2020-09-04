DSÖ: Gelecek yılın ortasına kadar Kovid-19 için yaygın bir aşılama beklemiyoruz
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DSÖ: Gelecek yılın ortasına kadar Kovid-19 için yaygın bir aşılama beklemiyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için dünya genelinde yaygın aşılama çalışmalarının gelecek yılın ortasından önce beklenmediğini bildirdi.

DSÖ: Gelecek yılın ortasına kadar Kovid-19 için yaygın bir aşılama beklemiyoruz
04.09.2020 13:17 | Son Güncelleme: 04.09.2020 13:17

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için dünya genelinde yaygın aşılama çalışmalarının gelecek yılın ortasından önce beklenmediğini bildirdi.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19 aşı çalışmalarında uzun yol katetmiş 6-9 çalışma olduğunu, bunların Faz III klinik denemelerine girdiğini aktardı.

Harris, Kovid-19 aşısının etkisi ve güvenliği konusunda titiz kontroller yapılmasının önemine işaret ederek, "Bu aşama (Faz III klinik denemeleri), daha uzun sürmeli. Çünkü, aşının gerçekten ne kadar koruyucu ve güvenli olduğunu görmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aşı çalışmalarının her aşamasında "güvenlik" prosedürlerinin uygulanması gerektiğini bunun da süreci uzattığını ifade eden Harris, dünya genelinde aşı üreticilerinin zamana karşı yarıştığını söyledi.

Harris, "Ancak gerçekçi zaman dilimi açısından, gelecek yılın ortasına kadar (Kovid-19 için) yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz." diye konuştu.

Sözcü Harris, ayrıca DSÖ olarak dünyanın her köşesinde insanların Kovid-19 aşısına erişimini sağlamak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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