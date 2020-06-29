DSÖ: "En kötüsü henüz gelmedi" Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, korona virüs salgını hakkında, "En kötüsü henüz gelmedi" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, korona virüs salgını hakkında, "En kötüsü henüz gelmedi" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü, İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yolu ile basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus, korona virüs salgınında yaşanan son gelişmeleri aktardı. Çin'in DSÖ'yü ortaya çıkan yeni solunum yolu enfeksiyonu konusunda uyarmasının üstünden 6 ay geçtiğini ifade eden Ghebreyesus, dünya genelinde vaka sayısının 10 milyonu, can kaybının ise 500 bini geçtiğini dile getirdi. Ghebreyesus, insanların salgınla mücadelede alınan önlemlere uyması gerektiğinin altına çizerek, virüsün hala çok fazla hareket alanına sahip olduğunu ve yayılmaya devam ettiğini açıkladı. Genel Direktör, "Hepimiz bu salgının bitmesini istiyoruz. Hayatlarımıza geri dönmek istiyoruz. Fakat üzücü gerçek şu ki salgın henüz bitmeye yakın değil. En kötüsü henüz gelmedi. Birçok ülke salgın konusunda gelişme gösterse de küresel anlamda salgın hızlanmaya devam ediyor" dedi.

DSÖ Acil Durum Programı Başkanı Mike Ryan ise, salgını önlemek için güvenli ve etkili bir aşı bulma konusunda muazzam bir ilerleme kaydedildiğini, ancak yine de aşının başarılı olacağı konusunda garanti veremediğini aktardı.

Dünya genelinde toplam korona virüs vaka sayısı 10 milyon 331 bin 879'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 506 bin 87'ye ulaştı. Virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 5 milyon 608 bin 882 kişiye yükseldi.

(İHA)

Kaynak: İHA