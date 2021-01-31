DSÖ ekibi, Vuhan'daki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'nda
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DSÖ ekibi, Vuhan'daki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'nda

31.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 31.01.2021 14:23
DSÖ ekibi, Vuhan'daki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'nda

Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'in Vuhan kentinde bulunan 13 kişilik araştırma ekibinin İngiliz üyesi Peter Daszak, bugün yapılan ziyaretler hakkında açıklama yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'in Vuhan kentinde bulunan 13 kişilik araştırma ekibinin İngiliz üyesi Peter Daszak, bugün yapılan ziyaretler hakkında açıklama yaptı. Daszak, "Bugün çok önemli saha ziyaretleri yapıldı; önce bir toptan satış pazarı ve şimdi Huanan Deniz Ürünleri Pazarı" dedi.

Koronavirüsün kökenini araştıran 13 kişilik DSÖ araştırma ekibinin İngiliz üyesi Peter Daszak bugün yaptıkları ziyaretler hakkında bilgi verdi. Daszak, "Bugün çok önemli saha ziyaretleri yapıldı; önce bir toptan satış pazarı ve şimdi Huanan Deniz Ürünleri Pazarı. 2019'un sonunda yayılmaya başlayan COVID epidemiyolojisini anlamak üzere ortak ekiplerimiz için çok bilgilendirici ve kritik oldu" dedi.DSÖ ekibi bugün koronavirüsün ortaya çıktığı Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'nda 1 saatlik inceleme ve görüşme yaptı. 


DSÖ ekibi, Vuhan'daki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'nda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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