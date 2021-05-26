DSÖ ekibi uzmanı Kovid-19'un kökenlerine ilişkin araştırma ziyaretlerinin rutin hale getirilmesini tavsiye etti
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DSÖ ekibi uzmanı Kovid-19'un kökenlerine ilişkin araştırma ziyaretlerinin rutin hale getirilmesini tavsiye etti

DSÖ ekibi uzmanı Kovid-19'un kökenlerine ilişkin araştırma ziyaretlerinin rutin hale getirilmesini tavsiye etti
Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarından Marion Koopmans, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi salgınların çıktığı ülkelerde araştırma ziyaretlerinin rutin hale getirilmesini tavsiye etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarından Marion Koopmans, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi salgınların çıktığı ülkelerde araştırma ziyaretlerinin rutin hale getirilmesini tavsiye etti.

Amsterdam'daki The John Adams Enstitüsünün düzenlediği çevrim içi toplantıya Hollandalı Virolog Marion Koopmans'ın yanı sıra ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci de katıldı.

DSÖ'nün Vuhan'da saha incelemelerine katılan ekibin üyesi olan virolog Koopmans, koronavirüsün laboratuvarda üretildiği iddialarına ilişkin soruyu, "Bu tür iddialar istihbarat bilgilerine dayanıyor." ifadesiyle yanıtladı.

Koopmans, "Benim tavsiyem bu tür salgınların çıktığı yerlerdeki bilimsel araştırma ziyaretlerini rutin hale getirmektir." dedi.

Vuhan'daki araştırmalarda virüsün laboratuvarda üretildiği iddialarını incelediklerini belirten Koopmans fakat bu tür bir bulguya rastlamadıklarını belirtti.

Koopmans, virüsün büyük ihtimalle hayvansal kaynaklı olduğunu, laboratuvarda üretilmesinin çok düşük bir ihtimal olduğunu kaydetti.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD istihbaratının bir raporuna dayandırdığı özel haberinde, Kovid-19 yayılmasından hemen önce, Çin'deki Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs belirtileriyle hastaneye başvurduğunu iddia ederek salgınının ilk kaynağının Vuhan'daki laboratuvar olabileceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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