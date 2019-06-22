DSÖ: Dünyada 50 milyon epilepsi hastası var, yoksul ülkelerdekilerin dörtte üçü tedaviden mahrum
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan bir araştırma, dünyada 50 milyona yakın epilepsi hastasını bulunduğunu ve yoksul ülkelerde yaşayan hastaların dörtte üçünün ihtiyaç duydukları uygun tedaviye erişemediklerini ortaya koydu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından düzenlenen bir araştırma, dünyada 50 milyona yakın epilepsi hastasını bulunduğunu ve fakir ülkelerde yaşayan epilepsi hastalarının dörtte üçünün ihtiyaçlarına uygun tedaviye ulaşamadığını ortaya koydu.
Epilepsi hastalarının gerekli tedaviyi görememeleri halinde hayata erken veda ettikleri kaydedilen araştırmaya göre, gerektiği şekilde tedavi edilmeyen epilepsi hastalarının erken ölüm oranının, zengin ülkelerdeki epilepsi hastalarına oranla üç misli daha fazla olduğu bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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17:52 DSÖ: Dünyada 50 milyon epilepsi hastası var, yoksul ülkelerdekilerin dörtte üçü tedaviden mahrum