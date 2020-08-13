DSÖ: "Dünya genelindeki okulların yüzde 43'ünde el yıkama imkanı yok"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DSÖ: "Dünya genelindeki okulların yüzde 43'ünde el yıkama imkanı yok"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelindeki okulların yüzde 43'ünde el yıkama imkanının bulunmamasının okulların yeniden açılmasının önündeki en büyük engel olduğunu belirtti.

DSÖ:
13.08.2020 21:27 | Son Güncelleme: 13.08.2020 21:30

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelindeki okulların yüzde 43'ünde el yıkama imkanının bulunmamasının okulların yeniden açılmasının önündeki en büyük engel olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, DSÖ üyesi ülkelerden bazı bakanlar ve diplomatlara video konferans yoluyla hitap etti.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede el hijyeninin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, DSÖ ve UNICEF'in hazırladığı yeni rapor hakkında bilgi verdi. Dünya genelinde okulların yeniden açılmasının önündeki en büyük engel olarak okullarda el yıkama imkanlarının olmamasını gösteren Ghebreyesus, "Dünyadaki beş okuldan ikiden fazlası temel el yıkama imkanlarından yoksun ve bu tahminen 818 milyon çocuğu olumsuz etkiliyor. Bu, okulların açılmasında başlıca engel." dedi.

Ghebreyesus, bu okulların çoğunda temiz su, hatta tuvalet bile bulunmadığını ve bu sorunun Kovid-19 salgını öncesine dayandığını ifade ederek "Okullar da dahil olmak üzere tüm ortamlarda enfeksiyonları etkili şekilde önleme ve kontrol için suya, sanitasyona ve hijyen hizmetlerine erişim çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ-UNICEF ortak raporundan çarpıcı rakamlar

Rapora göre, 2019'da dünya genelinde okulların yüzde 43'ünde Kovid-19'dan korunmak için hayati tedbirler arasında yer alan su ve sabunla el yıkama imkanı bulunmuyor.

Buna göre, 355 milyon çocuğun okullarında su var ancak sabun yok. 462 milyon öğrenci ise su ya da musluğun olmadığı okullara gitmek zorunda kalıyor.

Ayrıca, dünya çapındaki okulların üçte birinde içecek su kısıtlı ya da hiç yok. 698 milyon çocuğun okullarında ise temel temizlik hizmeti bulunmuyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti Politika
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a rest çekti: Oruç Reis'e saldırırsanız bunun bedelini ağır ödersiniz Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a rest çekti: Oruç Reis'e saldırırsanız bunun bedelini ağır...
Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak Güncel
Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı 3. Sayfa
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Sivas'ta 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri kısıtlandırıldı Güncel
Sivas'ta 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri kısıtlandırıldı
Bonservisinin geç yatırılması nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Kaan Ayhan'a Galatasaray yine kancayı taktı Spor
Bonservisinin geç yatırılması nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Kaan Ayhan'a Galatasaray yine kancayı taktı
Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz
Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
'Cumhurbaşkanı kim olsun' anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadına şiddet tartışmalarına yönelik sözleri ayakta alkışlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadına şiddet tartışmalarına yönelik sözleri ayakta alkışlandı
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Kazada ölen üç kardeşin cenazesi yan yana defnedildi
Kazada ölen üç kardeşin cenazesi yan yana defnedildi
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının 'en pahalı' tatilini yaptı
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının "en pahalı" tatilini yaptı
Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenlendi: 7 gözaltı
Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenlendi: 7 gözaltı
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi vefat etti, 1243 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi vefat etti, 1243 yeni vaka tespit edildi
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Angela Merkel Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Yeşim Salkım Tamer Karadağlı İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Gündem Manşetler Adana Otomobil
Şu an buradasınız: DSÖ: "Dünya genelindeki okulların yüzde 43'ünde el yıkama imkanı yok" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 21:39:42. #1.15#
title