DSÖ: Diyabet, 2019'da 1.5 milyon kişinin direkt ölümünden sorumlu

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), 14 Kasım Diyabet Günü nedeniyle yaptığı açıklamaya göre 2000 ve 2016 yılları arasında diyabet kaynaklı erken ölümler yüzde 5 arttı. 2019'da diyabet nedeniyle 1,5 milyon kişi hayatını kaybetti.

DSÖ Diyabet Günü sebebiyle yaptığı açıklamada, 1980'de 108 milyon diyabetli kişi sayısının 2014'te 422 milyona yükseldiğini vurguladı. Hastalığın, düşük ve orta gelirli ülkelerde yüksek gelirli ülkelere göre daha hızlı arttığını belirten DSÖ, 2000 ve 2016 yılları arasında diyabet kaynaklı erken ölümlerde yüzde 5'lik bir artış ve 2019'da diyabet, 1,5 milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep olduğunu ifade etti. DSÖ ayrıca diyabetin tedavi edilmezse körlük, böbrek yetmezliği, kalp krizi, felç ve alt vücut uzuvlarının kesilmesine varan sonuçları konusunda uyardı.

Tip 2 diyabet, vücudun insülini etkisiz kullanımından kaynaklanır. Diyabetli kişilerin yüzde 95'inden fazlası Tip 2 diyabetlidir. Bu tip diyabet, büyük ölçüde aşırı vücut ağırlığının ve fiziksel hareketsizliğin sonucudur. Semptomlar, Tip 1 diyabetinkilere benzer olabilir ancak genellikle daha az belirgindir. Sonuç olarak, hastalık ortaya çıktıktan birkaç yıl sonra, komplikasyonlar ortaya çıktıktan sonra teşhis edilebilir. Yakın zamana kadar bu tip diyabet sadece yetişkinlerde görülüyordu, ancak şimdi çocuklarda da giderek daha sık görülüyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet