DSÖ Direktörü Ghebreyesus'tan DSÖ heyetinin Çin'e giriş izinlerinin gecikmesine yönelik açıklama
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DSÖ Direktörü Ghebreyesus'tan DSÖ heyetinin Çin'e giriş izinlerinin gecikmesine yönelik açıklama

05.01.2021 23:00 | Son Güncelleme: 05.01.2021 23:04
DSÖ Direktörü Ghebreyesus'tan DSÖ heyetinin Çin'e giriş izinlerinin gecikmesine yönelik açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsün (Covid-19) kökenlerini araştırmak üzere Çin'e gönderilmesi beklenen heyetin, ülkeye giriş izinlerinin geciktiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsün (Covid-19) kökenlerini araştırmak üzere Çin'e gönderilmesi beklenen heyetin, ülkeye giriş izinlerinin geciktiğini açıkladı. Ghebreyesus, söz konusu gecikmeyi 'büyük hayal kırıklığı' olarak değerlendirdi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsün kökenlerini araştırmak üzere görevlendirilen bilim heyetinin Çin'e giriş için izinlerinin geciktiğini belirtti. Söz konusu gecikmeye ilişkin açıklama yapan Ghebreyesus, "Bugün, Çinli yetkililerin, ekibin Çin'e girmesi için gerekli izinleri henüz tamamlamadığını öğrendik. Heyetten iki üyenin yolculuğa çoktan başlaması gerektiği, diğerlerinin son dakikada seyahat edememelerini düşünürsek, bu haber beni çok hayal kırıklığına uğrattı" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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