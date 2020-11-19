DSÖ Direktörü, "Etiyopya'da isyancılar için lobi yaptığı" iddialarını yalanladı
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DSÖ Direktörü, "Etiyopya'da isyancılar için lobi yaptığı" iddialarını yalanladı

19.11.2020 23:07 | Son Güncelleme: 19.11.2020 23:10
DSÖ Direktörü,

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkesi Etiyopya'daki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) lehine lobi yaptığı iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkesi Etiyopya'daki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) lehine lobi yaptığı iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

Ghebreyesus, Twitter'dan yaptığı yazılı açıklamada, Etiyopya'da yaşanan çatışmalardaki can kayıpları ve yerinden edilen çok sayıda sivilin komşu ülkelere sığındığı yönündeki haberlerden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Çocukluğunda "savaşın yıkıcı doğasına" tanıklık ettiğini aktaran Ghebreyesus, yetişkin olduğu dönemde de savaşan tarafları bir araya getirerek barışı tesis etmek için çalıştığını vurguladı.

Ghebreyesus, TPLF lehine lobi yaptığı iddialarını ise yalanlayarak, "Şu durumda taraf tuttuğum yönünde çıkan haberler oldu. Bu doğru değil. Sadece tek bir tarafta olduğumu ve bunun da barış tarafı olduğunu söylemek istiyorum. Tüm dünyanın sağlık için barışa, barış için sağlığa ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Dünyaya ilk AA duyurmuştu

Etiyopya, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'u TPLF lehine lobi yapmakla suçlamıştı.

İsmini vermek istemeyen Etiyopyalı üst düzey hükümet yetkilisi, 17 Kasım'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ghebreyesus'un hem uluslararası kamuoyunda hem de komşu ülkelerde TPLF için diplomatik ve askeri destek arayışında olduğunu ileri sürmüştü.

TPLF'nin eski yürütme kurulu üyesi olan Ghebreyesus, 2005-2012 yıllarında Etiyopya Sağlık Bakanı, 2012-2016 yıllarında ise Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı.

"Ghebreyesus, askeri operasyonun koşulsuz şekilde durması konusunda Etiyopya'ya baskı yapılması için Birleşmiş Milletler kurumlarında lobi yapıyor." diyen yetkili, Addis Ababa hükümetinin bu konuya ilişkin DSÖ'ye protesto notası göndereceğini belirtmişti.

Yetkili, Tedros Adhanom Ghebreyesus'un Mısır'dan da TPLF için askeri destek aradığını, ayrıca Etiyopya'nın komşularına diplomatik ve askeri destekte bulunması için baskı yaptığını iddia etmişti.

Hükümet yetkilisi, Ghebreyesus'un bu adımlarına ilişkin komşu ülkelerin kendilerini uyardığını ve TPLF'ye destek olmayacaklarını aktardıklarını söylemişti.

Tigray eyaletini yöneten TPLF güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından Ulusal Meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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