DSÖ'den Yemen'e 31 ton tıbbı malzeme yardımı
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DSÖ'den Yemen'e 31 ton tıbbı malzeme yardımı

DSÖ'den Yemen'e 31 ton tıbbı malzeme yardımı
Anadolu Ajansı / Omar Alothmani - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'e 31 ton sağlık malzemesi yardımında bulundu.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'e 31 ton sağlık malzemesi yardımında bulundu.

Husilere bağlı SEBE haber ajansı, yardımın DSÖ'ye ait bir kargo uçağıyla Sana Uluslararası Havalimanı'na ulaştığını bildirdi.

Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), 25 Ağustos'ta uluslararası topluma ve bağışçılara Yemen'in su ve hijyen ihtiyaçlarını acilen finanse etme çağrısında bulunmuştu.

Ofisten yapılan açıklamada, Yemen'de 15 milyondan fazla kişinin su ve hijyen konusunda yardıma ihtiyaç duyduğu, bunlardan 8 milyonun ise acil ihtiyaç sahibi olduğu aktarılmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Omar Alothmani

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