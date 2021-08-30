DSÖ'den ürküten uyarı: 1 Aralık'a kadar Avrupa kıtasında koronavirüse bağlı 236 bin kişi hayatını kaybedebilir
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DSÖ'den ürküten uyarı: 1 Aralık'a kadar Avrupa kıtasında koronavirüse bağlı 236 bin kişi hayatını kaybedebilir

DSÖ'den ürküten uyarı: 1 Aralık'a kadar Avrupa kıtasında koronavirüse bağlı 236 bin kişi hayatını kaybedebilir
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın durağan koronavirüs aşı oranları hakkında "Ciddi endişelerimiz var" açıklamasında bulundu. DSÖ Avrupa kıtasında 1 Aralık'a kadar, koronavirüse bağlı potansiyel ölü sayısını 236 bine ulaşabileceği bilgisine de yer verdi.

2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. 200 milyonu aşkın kişiye bulaşan ve 4 milyonun üzerinde insanın hayatına mal olan virüse karşı pek çok aşı geliştirildi.

AVRUPA'DA AŞILAMA ÇALIŞMALARI YAVAŞLADI

Dünya genelinde 5 milyar dozdan fazla aşı yapılırken son dönemde özellikle Avrupa'da aşılama çalışmalarının yavaşladığı bildiriliyor. Bu konu hakkında Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) flaş açıklamalarda geldi.

"CİDDİ ENDİŞELERİMİZ VAR"

DSÖ'den Avrupa'nın durağan koronavirüs aşı oranları hakkında "Ciddi endişelerimiz var" açıklaması geldi. Aynı açıklamada Avrupa kıtasında 1 Aralık'a kadar, koronavirüse bağlı 236 bin kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısına da yer verildi.

DÜNYA GENELİNDE 5 MİLYAR 210 MİLYON DOZ AŞI YAPILDI

Öte yandan dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı uygulanan aşı miktarı 5 milyar 210 milyon dozu geçti. Kovid-19 vakalarının sayısı 217 milyon 56 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 512 bine, iyileşenlerin sayısı 193 milyon 980 bine çıktı. Vaka sayısı ABD'de 39 milyon 621 bini, Hindistan'da 32 milyon 737 bini, Brezilya'da 20 milyon 728 bini ve Rusya'da 6 milyon 882 bini geçti.

olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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DSÖ'den ürküten uyarı: 1 Aralık'a kadar Avrupa kıtasında koronavirüse bağlı 236 bin kişi hayatını kaybedebilir - Haberler
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