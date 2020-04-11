DSÖ'den Türkiye'ye Övgü: Tüm Dünyaya Örnek Olması Gerekiyor Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Türkiye'ye teşekkür etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Türkiye'ye teşekkür etti. Ghebreyesus, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (COVID-19) konusunda sergilediği dayanışmanın tüm dünyaya örnek olması gerektiğini ifade etti.

"Türkiye Her Zaman Yardım Elini Uzatmıştır"

Hiçbir ülkenin doğal felaketler konusunda Türkiye'den daha tecrübeli olmadığını belirten Ghebreyesus, "Türkiye her zaman yardım elini uzatmıştır şimdi de uzatıyor" şeklinde konuştu. Ghebreyesus, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgınına karşı mücadelede zor durumda kalan ülkelere verdiği tıbbi yardım için minnettar olduklarını söyledi.

Ghebreyesus, Türk Konseyinin "COVID-19 Salgını ile Mücadelede İşbirliği ve Dayanışma" konulu olağanüstü video konferans zirvesine katıldığını belirtti. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) liderlerine, yeni tip koronavirüs salgını konusunda gösterdikleri dayanışma ve yardımlaşma için teşekkür eden Ghebreyesus, şunları söyledi:

"Yeni tip koronavirüs'ün küresel çapta yayılmaya başlamasından bu yana, Türk Konseyi liderleri, hastane imkanlarının paylaşılması, insani yardım, test kitlerinin tedarik edilmesi, klinik tecrübelerinin paylaşılması ve tıbbi destek de dahil yakın iş birliği yapıyor. Türk Konseyi liderlerinin birlik çağrısı ve bu krizin insanlığı bir araya getirmesi gerektiğini tasdik etmeleri beni tümüyle cesaretlendiriyor. DSÖ, güçlü desteğinize minnettardır. Bu ortak tehdidin birlikte üstesinden gelmeyi umuyoruz."