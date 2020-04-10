DSÖ'den Türkiye'ye övgü: Tüm dünyaya örnek olmalı
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, koronavirüs ile mücadelede komşu ve diğer ülkelere sağlanan tıbbi malzeme desteğinden dolayı takdir ettiğini belirterek, "Türkiye'nin sergilediği dayanışma tüm dünyaya örnek olmalı." dedi.
10.04.2020 21:42 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:42
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, koronavirüs ile mücadelede komşu ve diğer ülkelere sağlanan tıbbi malzeme desteğinden dolayı takdir ettiğini belirterek, "Türkiye'nin sergilediği dayanışma tüm dünyaya örnek olmalı." dedi.
Kaynak: Dunya.com