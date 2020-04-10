SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› DSÖ'den Türkiye'ye övgü: Tüm dünyaya örnek olmalı - Ekonomi
Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye, Ekonomi

DSÖ'den Türkiye'ye övgü: Tüm dünyaya örnek olmalı

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, koronavirüs ile mücadelede komşu ve diğer ülkelere sağlanan tıbbi malzeme desteğinden dolayı takdir ettiğini belirterek, "Türkiye'nin sergilediği dayanışma tüm dünyaya örnek olmalı." dedi.

10.04.2020 21:42 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:42
DSÖ'den Türkiye'ye övgü: Tüm dünyaya örnek olmalı

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, koronavirüs ile mücadelede komşu ve diğer ülkelere sağlanan tıbbi malzeme desteğinden dolayı takdir ettiğini belirterek, "Türkiye'nin sergilediği dayanışma tüm dünyaya örnek olmalı." dedi.

Kaynak: Dunya.com

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Ekonomi
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Göğsümüzü kabarttı! ASELSAN'dan bir ihracat başarısı daha Ekonomi
Göğsümüzü kabarttı! ASELSAN'dan bir ihracat başarısı daha
İkinci el araç satışları Mart'ta frene bastı Ekonomi
İkinci el araç satışları Mart'ta frene bastı
Dolar güne hareketli başladı! İşte son durum Ekonomi
Dolar güne hareketli başladı! İşte son durum
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi Ekonomi
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı Ekonomi
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi
Erdoğan'ın talimatını verdiği koronavirüs yasasıyla vatandaşları rahatlatacak ekonomik düzenlemeler Meclis'e geliyor
Erdoğan'ın talimatını verdiği koronavirüs yasasıyla vatandaşları rahatlatacak ekonomik düzenlemeler Meclis'e...
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Mücevher ihracatı karantina ayı Mart'ta yüzde 46 düştü
Mücevher ihracatı karantina ayı Mart'ta yüzde 46 düştü
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini yüzde 0,5'e düşürdü
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
Son Dakika: Benzine 12 kuruş, motorine ise 9 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 12 kuruş, motorine ise 9 kuruş indirim geldi
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Kripto paraların önünü koronavirüs salgını mı açacak? Bitay Teknoloji CEO'su yanıtladı
Kripto paraların önünü koronavirüs salgını mı açacak? Bitay Teknoloji CEO'su yanıtladı
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Ömer Çelik Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Alparslan Türkeş
Magazin Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Cüneyt Özdemir
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Daha Fazla Türk Wuhan Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: DSÖ'den Türkiye'ye övgü: Tüm dünyaya örnek olmalı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 21:49:50. #1.15#
title