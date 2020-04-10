DSÖ'den Türkiye'ye övgü: Tüm dünyaya örnek olmalı DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, koronavirüs ile mücadelede komşu ve diğer ülkelere sağlanan tıbbi malzeme desteğinden dolayı takdir ettiğini belirterek, "Türkiye'nin sergilediği dayanışma tüm dünyaya örnek olmalı." dedi.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, koronavirüs ile mücadelede komşu ve diğer ülkelere sağlanan tıbbi malzeme desteğinden dolayı takdir ettiğini belirterek, "Türkiye'nin sergilediği dayanışma tüm dünyaya örnek olmalı." dedi. Kaynak: Dunya.com